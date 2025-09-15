Мэрия закрыла фотовыставкой проход к ТЦ, сноса которого добивается в суде

Городские власти организовала выставку об истории Перми рядом с центральным проходом к ТЦ на ул. Ленина, 66а. Сейчас главный фасад здания ограничен баннерами с иллюстрациями и текстовым сопровождением. Ранее муниципалитет разместил там кадки с растениями, что препятствовало входу в торговый центр. Напомним, сноса этого объекта власти Перми добиваются в судебном порядке. По мнению администрации, в ходе обследования здания были выявлены признаки самовольной реконструкции объекта.

Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в ТЦ на ул. Попова, 66а, находится салон цветов, кафе быстрого питания Doner City и магазин «Лион». Зданием управляет ООО «Траст-Центр» Сергея Турышева. C конца прошлого года арбитражный суд рассматривает заявление городского департамента земельных отношений к ООО. Администрация требует снести здание по ул. Ленина, 66а. В мэрии полагают, что оно является самовольной постройкой.

Недавно департамент подал в суд еще один иск к «Траст-Центру». Структура администрации хочет обязать ответчика прекратить нецелевое использование участка, освободить его от киоска и торгового павильона.