Глава СКР запросил доклад об отсутствии водоснабжения на Сарпинском острове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее жители Сарпинского острова в опубликованном в СМИ обращении пожаловались господину Бастрыкину на отсутствие водоснабжения. С их слов, должностные лица органов власти бездействуют в части сохранения воды в местных озерах. Авторы обращения обеспокоены возможным полным пересыханием водных объектов.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.

Павел Фролов