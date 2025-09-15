Новые МАФы-навигаторы для Ярославской области сделает санкт-петербургская фирма

Министерство туризма Ярославской области заключило с ООО «Лартех Телеком» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») из Санкт-Петербурга контракт на изготовление малых архитектурных форм (МАФ) с сенсорной панелью для навигации туристов. Контракт размещен в системе госзакупок.

Фото: zakupki.gov.ru

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны.

Стоимость контракта составила 178,8 млн руб. Подрядчику дается 45 дней на поставку товара с момента заявки заказчика, при этом не позднее 22 декабря 2025 года. В этот срок входит установка, настройка и ввод в эксплуатацию. Ранее в минтуре сообщали, что новые МАФы-навигаторы появятся почти во всех округах. В контракте конкретные места установки не названы.

На панелях должны быть отображены достопримечательности и знаковые места, информация о театрах, музеях, парках, о предстоящих мероприятиях, о кафе и ресторанах, об отелях и гостиницах. Новые навигаторы будут дополнены подсветкой и гиперказуальными играми — «Бегущий мишка» и «Летящий мишка». В первой игре медведь перепрыгивает через препятствия, во второй — избегает падения на землю.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году в регионе поставили 23 МАФа. Это фигуры животных (медведь, стерлядь, мышь и другие, согласно символике города) с сенсорной панелью, с помощью которой можно построить маршрут к достопримечательностям. Губернатор Михаил Евраев анонсировал, что проект будет продолжен в 2025 году.

Алла Чижова