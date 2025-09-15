Пушилин предложил снять фильм про сына замглавы ЦРУ Глосса, погибшего на СВО

Глава ДНР Денис Пушилин предложил снять фильм про сына замглавы ЦРУ Майкла Глосса, воевавшего в составе ВС РФ в боевых действиях на Украине, и его сослуживца Ивана Коковина. Оба военнослужащих погибли в боях под Часовым Яром в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Иван Коковин и Майкл Александр Глосс под Часовым Яром, к сожалению, погибли, но показали, как нужно бороться, если веришь в то, что делаешь. <…> Перед тем, как погибнуть, они проявили поступки мужские, человеческие. Об этом можно отдельный фильм снять»,— сказал господин Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Майкл Глосс — сын замдиректора по цифровым инновациям ЦРУ Юлианы Галлиной. В составе ВС РФ он служил в десантном взводе 331-го гвардейского полка 98-й дивизии. 4 апреля в боях в районе «Вавилон» под Часовым Яром ему оторвало ногу снарядом. Ранен был и Иван Коковин. В то время как Майкл Глосс оказывал медпомощь ефрейтору, дрон сбросил на них боеприпас. Оба военнослужащих погибли. В декабре 2024 года им присвоили орден Мужества посмертно.

Полина Мотызлевская