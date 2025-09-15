Stella di Mosca и 3L Gallery раскрывают элементы интерьера

Отель Stella di Mosca до 5 октября стал площадкой показа коллекционного дизайна. Интерьеры гостиницы, разработанные итальянским бюро Antonio Citterio Patricia Viel, служат фоном для работ резидентов российской 3L Gallery. Авторские объекты органично вписаны в пространство отеля, сочетая итальянский стиль, архитектуру здания на Большой Никитской и актуальный российский дизайн. Партнерство 3L Gallery и Stella di Mosca сделало камерные интерьеры подходящей средой для уникальных объектов из стекла, металла и керамики. Экспозиция является продолжением проекта, представленного на ярмарке Cosmoscow, и позволяет воспринимать коллекционный дизайн как часть жилого пространства. В Stella di Mosca будут представлены работы Lavdansky Studio, арт-объекты Ирины Бойко из серии Weightlessness, изделия из чугуна и стали Марины Шамсутдиновой, авторские скульптуры Софии Карнукаевой и Алены Мухиной, а также объекты Drozhdini, Ульяны Хохловой, Марины Бэйзел и других авторов.

Нина Никифорова