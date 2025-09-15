Предварительная явка на муниципальных выборах в Башкирии составила 45,6%

Явка на прошедших вчера в Башкирии выборах в районные, городские и сельские советы, по предварительным данным, составила 45,6%. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил председатель центризбиркома Башкирии Азат Галимханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

14 сентября в Башкирии прошли 158 избирательных кампаний, в которых разыгрывались 239 депутатских мандатов. В большинстве случаев выборы были дополнительными, на которых решалась судьба одного-двух мандатов. Полноценные выборы прошли в горсоветы Белорецка и Бирска и Юматовский сельсовет.

Кандидатуры на депутатство выставили 652 человека. По итогам выборов 198 кресел получили представители «Единой России», 15 — самовыдвиженцы, 10 — кандидаты от «Справедливой России — Патриотов — За правду», семь — от ЛДПР, шесть — от КПРФ, два — от «Новых людей», одно — от «Гражданской платформы».

Также в выборах приняли участие 13 участников СВО, рассказал господин Галимханов.

Идэль Гумеров