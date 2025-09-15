Страх ижевчан перед коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

Только 10% ижевчан очень боятся заразиться коронавирусом, еще 36% испытывают лишь небольшую тревогу перед Covid-19, следует из опроса сервиса SuperJob. В то же время, грипп вызывает меньшую обеспокоенность — 7% респондентов очень боятся заболеть, а 38% немного опасаются.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Женщины проявляют большую тревожность по сравнению с мужчинами, а граждане старше 45 лет более обеспокоены, чем молодежь, что связано с их высоким риском осложнений. Люди с доходом менее 50 тыс. руб. в месяц выражают большее беспокойство по сравнению с теми, чей доход выше.

Анастасия Лопатина