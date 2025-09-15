Гурманские будни

В стиле парижской квартиры

На Цветном открылся Bistro Trompette — ресторан, который взял курс на расслабленность и доступность без потери вкуса и антуража. Новый тренд, когда московские заведения становятся менее напыщенными, предлагают качественную кухню без излишнего пафоса и создают комфорт для долгих бесед за бокалом. Bistro Trompette — детище Mandy’s Group, уже успевшей прославиться своими Caffe Mandy’s, Mandy’s Apothecary и Osteria by Mandy’s. Интерьер сочетает современные тенденции с традиционными элементами в парижском стиле: доминируют терракотовые оттенки, круглые абажуры и светильники, напоминающие свисающие салфетки, винтажные детали.

В дневное время ресторан залит естественным светом, вечером он приглушается, и атмосфера становится похожей на богемную квартиру. Гости могут располагаться как за столиками, так и у бара, чья карта составлена Василием Жегловым — одним из самых востребованных российских барменов. Владельцы признаются, что хотели придать месту некоторую хулиганскую непринужденность, вдохновляясь марсельскими ресторанами, где кухня и обслуживание просты, а шеф выходит из кухни, не боясь показать руки, вытертые о фартук. На деле ресторан оказался весьма продуманным: интерьер — гармоничный, персонал работает слаженно, а меню, несмотря на небольшой размер заведения, довольно обширное. Из марсельских блюд присутствует, пожалуй, только суп буйабес. На кухне два шефа — Жеро Пфайфер из Франции и бренд-шеф Mandy’s Group Андрей Зеленков. В меню много закусок, несколько горячих блюд и отдельное гриль-меню. Кухня ориентирована на московские вкусы, что отражается в переосмысленной классике и сочетании французских и итальянских акцентов, что характерно для того же Марселя.

Крудо из сибаса, лимон, зеленое масло и круто из лосося, оливковое масло, грейпфрут Тартар a la Trompette Пирог с рататуем, козий сыр, тимьян Хрустящие куриные крокеты, dijonnaise, паприка Фишбурргер с хрустящей белой рыбой, домашний соус тартар, бриошь Обжаренные гребешки, пюре из пастернака, топленое масло Паппарделле с рагу из говядины, пармезан Буйабес a la Trompette, гренки, соус rouille Камбала a la meuniere, каперсы, лимон Груша-пашот в красном вине, специи, ванильное мороженое

В разделе закусок — сезонный бриош с белыми грибами и лисичками в сливочно-горчичном соусе, авторский салат из двух видов свеклы — маринованной и запеченной с сыром шевр, классический мясной тартар с каперсами и луком шалот. Тартар подают с собственным хлебом тартин на закваске с низким гликемическим индексом. Кроме того, есть корзиночки из миндальной муки с рататуем и маринованными томатами — легкое и кисло-сладкое блюдо. Горячее представлено простыми, но сытными вариантами: например, паппарделле с говяжьим рагу и пармезаном, в разделе уличной еды — фишбургер с белой рыбой в панировке на бриоше, бургер с сочной говядиной с домашним соусом тартар. На десерт: горячие ароматные пирожные мадлен с ванильным соусом — настоящая визитная карточка места.

Трубная улица, дом 26, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Три в одном

Другое современное пространство — Billie, модное место, объединившее бильярдные столы, футуристичный дизайн и уличную еду. Billie, от создателей концептуального ресторана Soma, который находится буквально за углом, объединяет единомышленников — стильную, но необязательно молодую аудиторию. К бильярдным столам тут отнеслись с особым трепетом: их было три, а недавно поставили четвертый, который не нужно бронировать, он работает в порядке живой очереди.

В меню — авторская уличная еда от шефа Артема Чудненко. Чем его стритфуд отличается от других? Чудненко — шеф с большой насмотренностью. Он получил разносторонний опыт в легендарных ресторанах Копенгагена и Стокгольма, уделяет особое внимание технике ферментации и работе с забытыми и малоизвестными продуктами. Он запускал и возглавлял такие проекты, как Sight (Санкт-Петербург), Alice, Muse и Insider Bar (Москва), а с осени 2023-го является шеф-поваром Soma. Его стиль можно охарактеризовать как смешение инноваций с природой, яркую и комфортную еду. В меню сочетаются классика и авторский подход: например, куриные стрипсы обжариваются во фритюре с соленой карамелью и сванской солью, что дает пикантный сладковато-соленый вкус. Пицца предлагается с пышным влажным тестом и необычными начинками, такими как трюфельный камамбер с луковым джемом или сезонная с цветками цукини, лисичками, сыром пекорино и страчателлой с соусом бешамель.

Десерты впечатляют нежным кисло-сладким щавелевым чизкейком. Все блюда делаются с акцентом на насыщенный вкус и неожиданные сочетания, сохраняющие баланс между простотой и гастрономичностью. Приготовление основывается преимущественно на жарке во фритюре и выпечке с использованием свежих и качественных ингредиентов. Такой подход идеально сочетается с атмосферой бильярда и просторным интерьером, где главное — вкусные, сытные, но не перегружающие внимание блюда.

Неглинная улица, дом 29, строение 1 пн-пт, с 17:00 до 2:00 сб-вс, с 14:00 до 2:00

Ольга Карпова