Долг ставропольской стройфирмы на 353 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «ТК Резерв» из Ставрополя выставил на электронные торги право требования к Андрею Мезенцеву по субсидиарной ответственности на сумму 392 млн руб. с начальной ценой 353 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На площадке www.m-ets.ru методом публичного предложения будет реализовано право требования к Андрею Мезенцеву. Суд установил его субсидиарную ответственность по долгам компании в размере 392,02 млн рублей. Начальная стоимость лота составляет 352,82 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Торговая компания «Резерв» зарегистрировано в 2013 году в городе Ставрополь. Основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Уставный капитал общества — 39 тыс. руб. Учредители компании — Андрей Мезенцев. Выручка предприятия за 2017 год составила 220 млн руб., убыток — 19,6 млн руб. Более свежие фиансовые показатели предприятия не опубликованы.

Участникам необходимо внести задаток в размере 1% от актуальной цены на момент подачи заявки. Стоимость будет снижаться на 10% каждые три дня, однако не может опуститься ниже 200 тыс. руб.

Заявки принимаются до 20 октября на электронной платформе МЭТС. Аукцион состоится 1 ноября 2025 года.

Задатки поступают на счет оператора площадки — ООО «МЭТС» через Сбербанк. К участию допускаются только заявители, своевременно подавшие документы и внесшие требуемую сумму.

Арбитражный суд Ставропольского края в ноябре 2018 года признал ООО ТК «Резерв» несостоятельным. Инициатором банкротного процесса выступило ООО «Веста-Кма», подавшее соответствующее заявление в суд. На момент подачи заявления долг ООО ТК Резерв перед ООО Веста-Кма достигал 241,4 млн руб.

Тат Гаспарян

