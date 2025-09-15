СК помог восстановить водоснабжение в селе Алгаза Астраханской области

Сотрудники СУ СКР по Астраханской области помогли восстановить водоснабжение в селе Алгаза Икрянинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

В ходе процессуальной проверки следствие выяснило, что жители указанного села долгое время сталкиваются с перебоями подачи воды и низким напором. Специалисты на месте установили причины сложившейся ситуации.

При взаимодействии следствия с администрацией Икрянинского района в селе Алгаза в кратчайшие сроки заменили неисправный насос. Сейчас подача воды в дома местных жителей полностью восстановлена.

Павел Фролов