В Томске задержаны двое курьеров за хищение свыше 18 млн рублей

В Томске правоохранители задержали двух курьеров, которые похитили у жителей Красноярска около 18 млн руб. Фигурантам дела вменяют в вину мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ГУ МВД Красноярского края.

По версии следствия, в конце августа жительнице Свердловского района на телефон пришло сообщение о том, что ее кабинет на госуслугах взломан. Там же был указан номер «горячей линии», на который жертва аферистов позвонила.

Мошенники сообщили ей, что неизвестные получили доступ к распоряжению ее недвижимостью, оформив доверенность на третье лицо. Чтобы не потерять квартиру, пострадавшей якобы нужно было продать жилье. Злоумышленники убедили жительницу края, что сделка не пройдет государственную регистрацию, после чего связали ее с риэлтором, который нашел покупателей.

Недвижимость была продана ниже рыночных цен за 7,6 млн руб. Когда пострадавшая получила деньги с продажи квартиры, с ней под видом сотрудников силового ведомства вновь связались аферисты. Они убедили женщину сдать средства в следственный отдел для приобщения их к материалам уголовного дела. Потерпевшая согласилась и передала всю сумму курьеру. «После того, как с нее стали требовать еще 600 тыс. руб. за аннулирование сделки, жительница края поняла, что ее обманули и обратилась в полицию»,— говорится в сообщении.

Еще одной пострадавшей стала жительница Кировского района Красноярска, которая передала фигурантам дела 10 млн руб., чтобы якобы спасти свои средства от хищения.

Александра Стрелкова