В горсовет Бирска войдут 17 депутатов от «Единой России»

По итогам единого дня голосования в совет депутатов Бирска войдут 17 представителей «Единой России». Остальные три мандата достанутся кандидатам, выдвинутым партиями «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР, следует из предварительных результатов выборов на сайте ЦИК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В предыдущий раз состав совета избирался в 2021 году. Тогда «Единая Россия» получила 10 мандатов, два депутатских кресла заняли самовыдвиженцы, по одному — «Партия Роста», КПРФ и ЛДПР. Трое депутатов представляли на выборах СРПЗП.

Идэль Гумеров