Ярославская область заняла 60-е место в рейтинге безработицы

Ярославская область по итогам второго квартала 2025 года заняла 60-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Согласно представленному рейтингу «РИА Новости», в регионе уровень безработицы составил 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среднее время поиска работы в регионе составляет 3,4 месяца. За год уровень ярославской безработицы снизился на 1 процентный пункт.

Самый низкий уровень безработицы оказался в Москве — 0,8%. Также в число лидеров вошли ХМАО — Югра (1,0%), Нижегородская область (1,0%), ЯНАО (1,0%).

Самый высокий уровень безработицы во втором квартале 2025 года зафиксирован в Ингушетии (26%), занявшей последнее, 85-е место в рейтинге.

Алла Чижова