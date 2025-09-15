Нижегородец отдал мошенникам более миллиона рублей в коробке с пылесосом

Пенсионер из Нижнего Новгорода отдал более 1 млн руб. мошенникам, которые по телефону представились ему представителями компании по замене домофонов, сотрудниками военной прокуратуры и юристами. Аферисты убедили 89-летнего нижегородца в том, что его сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно задекларировать.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

После этого пенсионеру передали конверт с двумя декларациями и дали указание передать деньги мужчине, который вскоре приедет к нему.

По просьбе мошенников, все хранившиеся дома накопления он спрятал в коробку с пылесосом. Через час в таком виде он передал деньги приехавшему курьеру.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Андрей Репин