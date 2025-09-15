ТАСС: Starlink перестал работать по всей линии фронта на Украине
Спутниковая связь Starlink стала недоступна ВСУ по всей линии фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утверждение командующего силами беспилотной авиации ВСУ Роберта Бровди.
Сбой произошел около 08:00 по местному времени и затронул все украинские подразделения на передовой, пишет ТАСС.
О сбоях в работе Starlink сообщают пользователи по всему миру, в том числе в США и странах Европы, добавляет ТАСС. Причины возможных неполадок неизвестны.