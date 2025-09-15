Суд на Урале приговорил к пяти годам колонии Фартового за драку у бара «Нравы»

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии строгого режима Александру Дискову (по прозвищу Фартовый) за потасовку у бара «Нравы». Он признан виновным в угрозе убийства, причинении тяжкого вреда по неосторожности и умышленном повреждении имущества. Он должен выплатить 150 тыс. руб. моральной компенсации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Дисков (Фартовый)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Потасовка произошла 12 ноября 2023 году у бара «Нравы». По версии следствия, Александр Дисков поссорился с Людмилой Кротовой, в ходе ссоры он произвела семь выстрелов по ее автомобилю Cadillac Escalade. По версии следствия, Александр Дисков угрожал Вадиму Каримову пистолетом. Когда пытались остановить Фартового, он нанес удары Эдуарду Шугурову.

Изначально Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении Фартового меру пресечения в виде ареста, затем заменил ее на домашний арест. В апреле 2024 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Он был взят под стражу в зале суда.

На первом судебном заседании, после оглашения обвинительного заключения, Александр Дисков заявил, что не может однозначно ответить на вопрос о признании вины. Зачитав подготовленную адвокатом речь, он сообщил, что не признает себя виновным в незаконном хранении оружия. Прокурор запросил для Александра Дискова семь лет лишения свободы со штрафом.

Есуман Ислонова