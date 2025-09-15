Уровень безработицы в Башкирии составил 1,6%

В Башкирии во втором квартале этого года уровень безработицы равнялся 1,6%, это на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РИА Новости. По уровню безработицы республика находится на 23 месте в России. Среднее время поиска работы во втором квартале года составляет 5,6 месяцев.

Самый низкий уровень безработицы за этот период показали Москва (0,8%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижегородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 1%).

На последних местах рейтинга находятся Ингушетия, где уровень безработицы составляет 26%, Дагестан (10,9%) и Северная Осетия — Алания (7,4%).

В среднем по стране уровень безработицы равняется 2,2%, а среднее время поиска работы — 5,2 месяца.

Майя Иванова