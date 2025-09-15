FT: название риса «басмати» поставило под угрозу сделку Европы и Индии

Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Индией может сорваться из-за конфликта вокруг права на использование названия риса «басмати». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Индия настаивает на эксклюзивном праве использовать маркировку «басмати» и только для риса, выращенного на ее территории. Этот сорт продается на $200–300 дороже за тонну по сравнению с другими. Нью-Дели подал заявку на защиту этого географического указания на рынке ЕС еще в 2018 году. Однако в 2023 году Пакистан подал конкурирующую заявку, в которой указал, что «басмати» выращивается в том числе в Кашмире — спорном регионе, контролируемом Исламабадом. Признание заявки Пакистана означало бы фактическое признание суверенитета Пакистана над спорными территориями, что вызвало бы серьезное недовольство Индии.

Еврокомиссия рассматривает обе заявки параллельно и осознает «деликатный характер» ситуации, пишет FT. По словам европейских чиновников, Брюссель «тянет время».

Переговоры о соглашении о свободной торговле между ЕС и Индией ведутся с 2007 года, однако в 2013 году они были приостановлены из-за разногласий по вопросам интеллектуальной собственности, пошлин и безопасности данных в сфере IT. Переговоры возобновились в 2022 году. Ожидается, что договор может быть подписан к концу 2025 года.