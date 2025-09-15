Кандидаты от «Единой России» предварительно проиграли в четырех округах на выборах в Белорецке

Кандидаты от партии «Единая Россия» получат 16 из 20 мандатов в совет депутатов Белорецка по итогам единого дня голосования, состоявшегося 14 сентября. Предварительные итоги голосования подведены по всем 20 одномандатным избирательным округам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В четырех округах единороссы уступили кандидатам от оппозиционных партий: по одному мандату досталось представителям «Справедливой России — Патриотов — За правду», КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР.

В нынешний созыв депутатов горсовета, избранный в 2021 году, входят 19 представителей «Единой России» и один делегат от ЛДПР.

Идэль Гумеров