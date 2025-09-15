В ДТП под Саратовом пострадали двое взрослых и годовалый мальчик

В Балашовском районе Саратовской области в результате ДТП пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 16:30 накануне, 14 сентября, на трассе в районе села Барки. Там 47-летний водитель автомобиля «Тойота» протаранил стоящую «Ладу Гранту», за рулем которой находился 59-летний мужчина. От удара отечественная легковушка перевернулась.

В результате аварии пострадали три человека: 41-летний пассажир «Тойоты», 24-летняя пассажирка «Гранты» и годовалый мальчик из этого автомобиля. Всех пострадавших увезли в медучреждение.

Павел Фролов