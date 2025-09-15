В Ярославле к концу недели похолодает до +13 °С

В Ярославле к воскресенью, 21 сентября, температура воздуха опустится до +13 °С. Такой прогноз дает гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первую половину текущей недели, с понедельника по среду включительно, на улице будет относительно тепло — +21…+22 °С. Осадков не прогнозируется.

С четверга, 18 сентября, температура начнет опускаться: в этот день будет около +19 °С и временами пройдет небольшой дождь, который сохранится до конца недели. В пятницу прогнозируется +18 °С, в субботу — +15 °С, в воскресенье — +13 °С.

По ночам на текущей неделе температура воздуха будет варьироваться от +8 до +10 °С.

Алла Чижова

Алла Чижова