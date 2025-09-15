Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Лысковском пивзаводе выявили экологические нарушения

По требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры областное министерство экологии провело внеплановую выездную проверку ЗАО «Пивоваренный завод "Лысковский"».

Как сообщили в минэкологии, аккредитованной лабораторией ГБУ НО «Экология региона» были проведены анализы сбрасываемых сточных вод пивзавода. Выяснилось, что предприятие сбрасывает в централизованную систему канализации стоки с превышением нормативов по ряду загрязняющих веществ. По результатам проверки в Лысково был составлен акт и протокол об административном правонарушении, по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов».

Лысковский пивоваренный завод с этим результатом и вынесенным предписанием не согласился. Предприятие направило в арбитражный суд иск с просьбой исключить из акта проверки выводы о нарушении экологических требований. «Минэкологии Нижегородской области не согласно с доводами, изложенными в жалобе завода, считает их незаконными, необоснованными и несостоятельными», — уточнили в министерстве. Итоговую точку в споре поставит суд.

Иван Сергеев