ФСБ и СКР обезвредили группировку, которая вывела из РФ более 2,5 млрд рублей

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) раскрыли схему по выводу из России более 2,5 млрд руб. через микрокредитные организации. Схемой пользовался неназванный глава международного холдинга. Задержаны пять участников мошенничества, им предъявлены обвинения.

По данным правоохранительных органов, выведенные деньги, в частности, использовались для финансирования терроризма на территории России. Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии. С 2022 по 2024 год он организовывал незаконный вывод значительных сумм денег из микрокредитных организаций. Последние находились в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.

Двое обвиняемых, следует из пресс-релиза, систематически перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки ВСУ и обеспечивали их транспортом. Позднее этот транспорт использовался для совершения терактов в России.

Возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК), совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК).