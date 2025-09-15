Девелоперу «Оникс» согласовали проект строительства жилья на Парковом

Застройщик «Оникс» получил положительное заключение экспертизы на проект возведения многоквартирного дома в микрорайоне Парковый в Перми. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями многофункционального назначения расположится на ул. Подлесной, 43. Объект будет включать подземную автостоянку. Заключение экспертизы датировано 11 сентября. Девелопером дома указана компания группы «Оникс» — ООО СЗ «Панорама», которую контролирует основатель холдинга Демид Кузьмичев и другая его структура, ООО «ИСК “Мегаполис”».

О намерениях «Оникса» застроить территорию по ул. Подлесной стало известно ранее. Так, участок на ул. Подлесной, 43, компания «Панорама» приобрела в конце 2021 года. Сейчас на территории 1,26 га располагается торгово-деловой центр «Ритм», рядом — ЖК «Вместе» девелопера «Талан». В 2024 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования и повышение высотности строительства в этой локации. На участке по ул. Подлесной, 43, компания планировала возвести ЖК высотой 10–22 этажа с общей площадью квартир 39,1 тыс. кв. м.

На сайте «Оникса» жилой комплекс по ул. Подлесной значится в разделе перспективных объектов.