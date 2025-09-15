Ярославский полумарафон собрал 7 тысяч спортсменов

В Ярославле в XII полумарафоне серии «Бегом по Золотому кольцу» приняли участие 7 тыс. атлетов, опытных марафонцев, новичков и приверженцев здорового образа жизни. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Полумарафон проходил в течение двух дней — 13 и 14 сентября. В первый день на старт вышли дети, учащиеся школ и колледжей и ветераны СВО. Второй день начался с чемпионата России по полумарафону с дистанцией 21,1 км. В нем победил бывший лыжник 22-летний Сергей Шаров (Нижегородская область) и 29-летняя Надежда Сизова (Рязанская область). Они пробежали трассу за 1:02:25 и 1:13:20 соответственно.

Также на дистанции 21,1 км совместно с чемпионатом России победителями стали Владислав Лукша (1:09:20) и Анна Леонова (01:19:27). В забеге на 10 км победили Владимир Никитин (29:50) и Анастасия Томилова (34:39).

Маршрут проходил по историческому центру Ярославля.

Алла Чижова