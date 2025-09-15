«Ставка делается на устрашение потенциального противника»

Североатлантический альянс объявил о дополнительном укреплении границ с Россией. Операция проводится в ответ на вторжение якобы российских дронов. Москва подобную информацию не подтверждает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа все больше втягивается в противостояние вокруг Украины.

Согласно уточненным данным польской стороны, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство государства проник 21 дрон. В основном это были так называемые имитаторы. Однако несколько из них имели некие боевые элементы, но непонятно какие. Четыре аппарата сбили. Западные страны, все без исключения, считают, что беспилотники были российскими. Москва подобное не подтверждает, но готова поучаствовать в совместном расследовании.

В качестве ответной меры генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, американский четырехзвездный генерал Алексус Гринкевич объявили о проведении операции «Восточный часовой». Это означает развертывание дополнительных сил блока вблизи границ РФ от Крайнего Севера до Черного и Средиземного морей, усиление ПВО, авиации и дополнительный контроль над воздушным пространством. В частности, Германия направит на польскую территорию четыре истребителя Eurofighter Typhoon, Франция — три истребителя Dassault Rafale, Дания и Нидерланды — примерно столько же самолетов. Плюс наземные воинские контингенты. В сумме выходит где-то около 1 тыс. солдат. Много это или мало, пусть специалисты оценивают. Собственно, как следует из опубликованных данных, оборона НАТО оказалась абсолютно не готова к подобным инцидентам — сбито четыре дрона из 21-го.

Тем временем на востоке Польши вновь звучали тревоги. В Румынию проник один неопознанный летающий объект, на перехват поднимались F-16, однако применять их не пришлось, поскольку аппарат то ли развернулся, то ли его вообще не было. Тем не менее власти отчитались в том ключе, что героически справились с задачей. Как известно, в 2025 году была запущена натовская программа «Балтийский часовой», которая предусматривает в том числе борьбу с так называемым теневым танкерным флотом Российской Федерации. Было уже несколько инцидентов, которые могли теоретически перерасти в нечто большее.

Таким образом есть некоторые основания предполагать, что страны Североатлантического альянса все больше и больше втягиваются в события вокруг Украины. Главная проблема для них заключается в том, что они не совсем понимают, как реагировать. Видимо, ставка делается на устрашение потенциального противника, то есть России. Мол, смотрите какой я большой, сильный и страшный. Все бы хорошо, но вероятный противник прекрасно понимает, что сытые европейцы воевать категорически не хотят.

Собственно, практика показывает: для того чтобы оказывать на кого-то давление не обязательно двигать армии и приводить в готовность ядерную триаду. Один маленький и непонятно чей дрон случайно или нет заблудился, и вся Европа пребывает в панике. Как отмечают многочисленные наблюдатели-эксперты, в том числе и западные, подобная перспектива позволяет Москве диктовать бывшим партнерам условия: хотите спать спокойно, перестаньте помогать Украине. Вот так все просто.

Поскольку воевать вы не хотите, все эти ваши балтийские и восточные часовые для России никакой опасности не представляют. Это больше показательные выступления, рассчитанные на среднестатистического европейского избирателя, чтобы его как-то успокоить. Впрочем, те же наблюдатели-эксперты не исключают и вероятности того, что и некие неопознанные дроны, только уже западного происхождения, начнут блуждать вблизи российской территории и даже падать там, где не надо.

Кроме того, с высокой долей вероятности помощь Украине в результате всего этого только возрастет. Да и Америка явно недовольна. С Дональдом Трампом желательно не ссорится, поскольку еще есть шанс договориться. Так что рискованное это мероприятие. Хотя, конечно, на сегодня нет никаких доказательств, что дроны российские. Нельзя исключать провокации неизвестных третьих сил с целью развязать большую войну в Европе. Если это и так, то провокация отчасти удалась.

