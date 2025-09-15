Единороссы получили большинство мандатов на выборах в Пермском крае
В Пермском крае состоялись восемь основных и три дополнительных выборов в органы местного самоуправления, сообщает краевой избирком. Из 140 распределенных мандатов 117 приходится на партию «Единая Россия», еще шесть — партии «Новые люди», пять — «ЛДПР».
Еще по четыре мандата заняты «КПРФ» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». На кандидатов в порядке самовыдвижения пришлось четыре мандата.