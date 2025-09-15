В центре Нижнего Новгорода сгорело историческое здание лавки купца Гузеева

В ночь на 15 сентября в центре Нижнего Новгороде сгорело расселенное здание — бывшая лавка купца Гузеева на улице Ильинской 140/2. По данным АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области», здание является исторически ценным градоформирующим объектом.

В октябре 2024 года здание было выставлено на торги. Администрация Нижнего Новгорода планировала продать его инвестору.

По данным МЧС, пожар начался около полуночи. На его ликвидацию потребовалось более трех часов. Погибших при пожаре нет.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», одной из причин пожара мог стать поджог. У возгорания было два очага.

Андрей Репин