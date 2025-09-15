Минфин Кузбасса не смог привлечь кредиты на 18,8 млрд рублей
Министерство финансов Кемеровской области признало несостоявшимися аукционы на право предоставления региону четырех кредитных линий на общую сумму 18,8 млрд руб. Стоимость трех контрактов составляла 1,7 млрд руб. каждый, и 1,3 млрд руб. На участие в аукционах не было подано ни одной заявки, следует из документации на портале госзакупок. Заявки принимались до 15 сентября, итоги должны были подвести 16 сентября.
В соответствии с документацией, планировалось привлечь три кредитные линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств с лимитом по 5 млрд руб. каждая и одну на 3,8 млрд руб. Срок кредитования — не более 654 календарных дней с даты первой выдачи. Процентная ставка в материалах не указана. В проекте договора говорится, что она будет плавающей.
В апреле 2025 года минфин Кемеровской области заключил контракты со Сбербанком на предоставление кредитных линий на общую сумму 10 млрд руб., а в июне — на 6 млрд руб. для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств. С этой же целью в мае Кузбасс заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд руб. кредитных средств.
На 2025 год расходы бюджета Кемеровской области установлены на уровне 251 млрд 464,2 млн руб., доходы — 229 млрд 688,6 млн руб. Дефицит — 21 млрд 775,6 млн руб., или 8,7% расходов. По данным на 1 мая, госдолг региона составил 88,5 млрд руб.