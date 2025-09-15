На проспекте Фрунзе могут построить гостиницу

В Ярославле намерены выставить на продажу земельный участок, расположенный напротив нового волейбольного центра на проспекте Фрунзе. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Общая площадь участка с адресом 43а по улице 1-я Тормозная составляет 3,7 тыс. кв.м., вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание.

«Земля может быть интересна для приобретения как местным предпринимателям, так и покупателям из других регионов»,— говорится в сообщении мэрии.

В мэрии отметили близость участка к Костромскому шоссе, аквапарку и железнодорожной станции. По мнению властей, это может привлечь как ярославских, так и иногородних инвесторов.