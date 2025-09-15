Росстат: число россиян с зарплатой ниже МРОТ выросло впервые с 2019 года

2,6% работающих россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), что стало рекордом с 2019 года (2,9%). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось РБК.

МРОТ-- это сумма, меньше которой работодатель не может платить, если сотрудник отработал месяц полностью и выполнил месячную норму труда. МРОТ устанавливают раз в год, и он не может быть ниже прожиточного минимума. Регион может установить минимальную заработную плату (МЗП), но ее размер также не может быть ниже МРОТ.

Основной вклад в рост доли граждан с доходами ниже МРОТ внесла бюджетная сфера, где эта цифра достигла 4,2% (в 2019 году — 4,5%). В частном секторе уровень работников с зарплатой ниже МРОТ с 2023 года стабилен и составляет 1,1%.

Увеличение доли маленьких зарплат, пояснили в РБК, происходит на фоне низкого уровня безработицы и «гонки зарплат» в России. Число российских регионов с зарплатой выше 100 тыс. руб. выросло почти в два раза (19 против 11 годом ранее).

В 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 руб. При этом в 2026-м Минтруд планирует повысить его до 27 093 руб. Уже сейчас более 6% работников получают зарплату ниже этого уровня.