NYP: один из крупнейших европейских банков UBS планирует переехать в США

Крупнейший банк Швейцарии UBS рассматривает переезд штаб-квартиры из Цюриха в США. Руководители кредитной организации ведут переговоры с представителями администрации США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, UBS готовится к кардинальному изменению стратегии. Это может включать покупку одного из американских банков или слияние с ним. 162-летний банк рассматривает переезд в США из-за новых правил, которые швейцарский регулятор выдвинул кредитной организации.

Речь идет о требовании увеличить размер подушки безопасности на $26 млрд. По оценкам UBS, это сделает невозможной конкурентоспособность банка на мировом рынке. По словам собеседников издания, в США банк рассчитывает на более мягкие условия. Сам UBS заявил, что обсуждает с регулятором возможность сокращения этой суммы. Пресс-служба кредитной организации и пресс-секретарь министра финансов США Скотта Бессента не стали отрицать информацию о переговорах.

Правительство Швейцарии предложило новые правила из-за опасений, что страна может столкнуться с новым банковским кризисом. В 2023 году UBS поглотил своего бывшего конкурента Credit Suisse после массового изъятия вкладов из банка.

Рыночная стоимость UBS составляет $126 млрд. По данным S&P, он входит в десятку крупнейших банков Европы по объему активов. Кредитная организация имеет статус системно значимого банка Швейцарии.