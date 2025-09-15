В ВТБ рассказали о мошенничестве под видом психологического теста в школе

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники выдают себя за школьных психологов и рассылают россиянам фишинговые ссылки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Мошенники объясняют, что ребенок якобы не прошел обязательное тестирование, и предлагают пройти его повторно, отправляя ссылку на поддельный сайт. Перейдя по ней, жертвы могут потерять доступ к персональным данным, а в некоторых случаях и к банковским счетам. После этого злоумышленники пугают родителей и детей сообщениями об утечке данных или угрозой уголовного преследования за якобы совершенные от их имени действия. В итоге они требуют устроить «дистанционную проверку» дома — включая видеозапись — и собрать ценные вещи и деньги для передачи лжекурьеру.

В банке добавили, что во время вступительных экзаменов летом мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов родителей и учеников для «характеристики». Истинной целью таких звонков, уточнили в ВТБ, было получение доступа к личным кабинетам госпорталов и банков.

Вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов Дмитрий Ревякин отметил, что мошенники стали использовать более сложные методы, в том числе психологическое давление. Он призвал граждан критически относиться к звонкам от неизвестных лиц и в сомнительных ситуациях класть трубку. Также он подчеркнул важность объяснения детям основ цифровой безопасности и рекомендовал советоваться с родителями в любых непонятных ситуациях.