Игорь Кобзев выиграл выборы губернатора Иркутской области с результатом 60,79%

Действующий глава Приангарья Игорь Кобзев («Единая Россия») побеждает на выборах губернатора Иркутской области с 60,79% голосов, следует из данных ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Второе место занял Сергей Левченко (КПРФ, 22,65%), третье — Лариса Егорова («Справедливая Россия — Патриоты за правду», 8,08%), четвертое — Виктор Галицков (ЛДПР, 5,82%).

Игорь Кобзев в 2019 году был назначен врио губернатора Иркутской области, через год он выиграл выборы главы региона. Ранее занимал пост замминистра — главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России.

Александра Стрелкова

