В Ульяновской области библиотеки проверяют на экстремизм
Прокуратура начала проверки в библиотеках Ульяновской области. Контрольный орган инспектирует учреждения Майнского района. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Особое внимание уделяется муниципальным библиотекам. Старший помощник прокурора Таир Расул-Заде выясняет, как учреждения соблюдают правила обращения и маркировки книг.
Акцент делается на проверку произведений авторов, признанных иностранными агентами, чья деятельность может противоречить интересам России. Прокуратура намерена строго оценить все нарушения, если они будут выявлены.