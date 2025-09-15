СМЗ получил положительное заключение экспертизы на проект нового производства

ОАО «Соликамский магниевый завод» получило положительное заключение экспертизы на проект строительства I этапа комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы. В качестве местоположения нового комплекса в Едином госреестре заключений экспертизы указан адрес администрации завода. Положительное заключение экспертизы датировано 12 сентября. Подготовкой документации занимались ООО «Холдинговая компания “Новолекс”» из Новосибирска и ООО «Проектный институт “Бимсистема”» из Новокузнецка.

О планах создания Соликамским магниевым заводом нового производства редкоземельных металлов стало известно в начале 2025 года. Как сообщал в январе на встрече с губернатором Дмитрием Махониным замгендиректора ГК «Росатом» (корпорации передано большинство акций СМЗ) Кирилл Комаров, специалисты «Росатома» разработали технологию разделения группового концентрата для выделения из него редкоземельных металлов (РЗМ) так называемой «магнитной группы», например неодима и празеодима. Постоянные магниты востребованы в ветроэнергетике, электродвижении. Новое разделительное производство в Соликамске сможет поставлять на российский рынок сырье для выпуска 1 тыс. тонн магнитов в год уже на начальном этапе. В проект инвестируют около 7 млрд руб.

В апреле этого года на Соликамском магниевом заводе сообщали, что предприятие приступило к инженерным изысканиям для возведения нового производства.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка общества за девять месяцев 2024 года составила 7,9 млрд руб., чистый убыток за девять месяцев 2024 года — 572, 8 млн руб.