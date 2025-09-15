В работе Starlink произошел сбой

В работе спутниковой системы связи Starlink произошел сбой. Об этом сообщили в компании, передает Reuters.

«Наша команда проводит расследование»,— следует из заявления. По данным Downdetector, утром 15 сентября на работу Starlink пожаловались 37 тыс. пользователей в США.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди написал в Telegram-канале, что в 7:28 мск связи лишились военнослужащие армии Украины в зоне военных действий.

Starlink — глобальная спутниковая система, развернутая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом в интернет. Армия Украины использует терминалы Starlink для навигации беспилотников и безэкипажных катеров, наведения оружия и других целей.