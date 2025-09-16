Управляющему экс-депутата краевого заксобрания не удалось пополнить конкурсную массу должника

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств Михаилом Арзумановым Артему Евреенко. Об этом говорится на сайте электронного правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Арзуманов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Михаил Арзуманов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце декабря 2024 года финансовый управляющий Михаила Арзуманова, экс-депутата краевого заксобрания и внука экс-губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, обратился в арбитражный суд с просьбой признать сделку между должником и Артемом Евреенко недействительной и взыскать в конкурсную массу должника денежные средства в размере 711,9 тыс. руб.

По его мнению, перечисления Михаилом Арзумановым денежных средств с 14 апреля по 19 октября 2013 года в размере 711,9 тыс. руб. были без какого-либо встречного предоставления и причинили вред имущественным правам кредиторов.

Сам Артем Евреенко представил отзыв на заявление об оспаривании сделки и пояснил, что на протяжении длительного времени является помощником матери должника Елены Арзумановой (дочь бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова) по общехозяйственным мелким делам. В его обязанности входит осуществление покупок, поиск товара для стройки, получение и отправка документов и оплата услуг, на что и осуществлялись переводы денежных средств. Деньги он получал не только от Елены Арзумановой, но и от членов ее семьи. Конкретизировать каждый платеж, за что именно он поступил, в данный момент не представляется возможным, так как учет денежных средств по каждому платежу ответчик не вел, поскольку не думал, что кто-то будет в последующем оспаривать их.

Господин Евреенко пояснил также, что в настоящее время продолжает оказывать услуги для Елены Арзумановой и членов ее семьи. Им была представлена копия договора оказания услуг от 1 октября 2022 года и скриншоты переписки с Еленой Арзумановой.

Сам бывший депутат пояснил, что денежные средства перечислялись не одномоментно, а в течение длительного периода времени не равными и не точными суммами, что не является выводом денежных средств в ущерб интересам кредиторов.

Со стороны финансового управляющего не было представлено доказательств, опровергающих пояснения должника и свидетельствующих о том, что спорные перечисления совершены в иных целях, в том числе в целях вывода активов должника и причинения вреда правам кредиторов.

В итоге, с учетом представленных в материалы дела доказательств, судом были отклонены доводы финансового управляющего о том, что денежные средства перечислялись ответчику должником без какого-либо встречного предоставления и с целью причинения вреда кредиторам.

Напомним, бывший депутат краевого заксобрания Михаил Арзуманов был признан банкротом 23 мая прошлого года, в его отношении была введена процедура реализации имущества. Основанием для этого послужило заявление депутата и бывшего президента пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова, ранее предоставившего господину Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб.