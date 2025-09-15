В Самаре смягчен приговор главе стройфирмы, связанному с экс-судьей Александром Ефановым

Самарский областной суд изменил приговор директору строительной организации ООО «Хорс» Дмитрию Полянскому, осужденному за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок лишения свободы снижен с восьми до пяти лет в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также судебная коллегия отменила часть приговора, которая касается гражданского иска департамента управления имуществом Самары о возмещении вреда. Заявление оставлено без рассмотрения. При этом чиновники могут подать соответствующий иск в порядке гражданского судопроизводства.

По версии следствия, в 2014 году директор ООО «Хорс» организовал преступную схему для получения земельных участков в границах Первой и Второй просек в Самаре с выходом к берегу Волги. На землях начали строительство 12 гостевых домов под видом домов отдыха.

В 2016 году была «изготовлена фиктивная техническая документация на строения, зарегистрировано право собственности на незаконно возведенные объекты недвижимости», выяснили силовики. Это позволило использовать льготное право выкупа земли по заниженной стоимости. В

результате организация незаконно приобрела три участка площадью 3,8 га. Ущерб, причиненный мэрии Самары, составил более 100 млн руб.

В 2023 году суд вернул земельные участки в государственную собственность. В том же году Генпрокуратура РФ добилась изъятия участка площадью 40 га острове Поджабный в Самаре у другой фирмы Дмитрия Полянского — ООО «Эра». Ранее также сообщалось о признаках аффилированности ООО «Хорс» и ООО «Эра» с бывшим главой Шестого кассационного суда Александром Ефановым.

Георгий Портнов