Явка на выборы губернатора составила 49%

По предварительным результатам голосования на выборах губернатора Пермского края, всего в них приняли участие 967 208 человек, что составляет 49,03% избирателей. Как сообщает пресс-служба краевого избиркома, этот результат является рекордным на выборах губернатора Прикамья.

При этом 70,94%, или 685 577 избирателей, отдали свой голос за действующего главу региона Дмитрия Махонина. Ксения Айтакова (КПРФ) получила 10,3%, или 99 501 голос избирателей. За Олега Постникова (ЛДПР) проголосовали 7,89%, или 76 211 избирателей. Денис Шитов («Новые люди») получил 5,87%, или 56 756 голосов избирателей. У Людмилы Караваевой («Партия пенсионеров») 3,26%, или 31 488 голосов избирателей.