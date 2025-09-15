Кассация подтвердила законность решения краевого суда о запрете парковки электросамокатов в Перми

Кассационный суд оставил в силе решение Пермского краевого суда, который в сентябре прошлого года отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Об этом сообщает газета «Звезда».

Напомним, весной 2024 года сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте 2025 года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле прошлого года начали вывозить на штрафстоянки.

В июне 2024 года предприниматели обратились в суд. На их сторону фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.

22 сентября 2024 года Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» и ООО «ЮрентБайк.ру» к Пермской городской думе. Истцы с решением суда не согласились и попытались оспорить его в вышестоящей инстанции.