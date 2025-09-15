Определены лучшие пловцы Пермского края

В Перми подведены итоги Краевых соревнований по плаванию, которые проходили со 10 по 12 сентября. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение состязаний.

Более 250 спортсменов в составе 19 команд приехали на соревнования из 12 территорий края. За три дня они разыграли 34 комплекта наград и поборолись за право представлять регион на состязаниях Приволжского федерального округа.

Лидерами по числу золотых медалей стали: Дарья Копылова (Оса) — шесть первых мест, Анна Салихова (Пермь) — четыре награды высшей пробы, Глеб Буслаев (Березники) и Полина Аникина (Пермь) — по три золота.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

Данные краевые соревнования мы проводим, чтобы актуализировать список сборной региона на осенние старты Приволжского федерального округа. Уверен, наши пловцы покажут там хорошие результаты, так как тренерская работа в спортивных школах Пермского края находится на достаточно высоком уровне. Благодаря этому стабильно из года в год наши спортсмены входят в сборную России и стартуют на самых разных соревнованиях.

Анфиса Ахишмина, КМС, СШОР Кировского района г. Перми, победитель соревнований на дистанции 200 м баттерфляем:

200 метров баттерфляем — это моя коронная дистанция, я ее плаваю уже третий год. Сегодня я очень рада, потому что долго не могла сдвинуться с 2,29, а сейчас резко скинула три секунды. Это для меня очень хороший результат. Буду стремиться его улучшать.

Организаторами Краевых соревнований по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

Золотые медали Чемпионата завоевали:

50 м (вольный стиль) — Ева Ушакова (Пермь), Никита Гусев (Пермь)

100 м (вольный стиль) — Анастасия Катаева (Березники), Данил Гусев (Пермь)

200 м (вольный стиль) — Дарья Копылова (Оса), Глеб Буслаев (Березники)

400 м (вольный стиль) — Дарья Копылова (Оса), Глеб Буслаев (Березники)

800 м (вольный стиль) — Дарья Христиани (Березники), Глеб Буслаев (г. Березники)

1500 м (вольный стиль) — Анастасия Гамаюнова (Чусовой) и Глеб Буслаев (Березники)

50 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь) и Дмитрий Иглин (Пермь)

100 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Дмитрий Иглин (Пермь)

200 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Евгений Шипунов (Оса)

50 м (брасс) — Полина Аникина (Пермь), Антон Ястребков (Пермь)

100 м (брасс) — Полина Аникина (Пермь), Антон Ястребков (Пермь)

200 м (брасс) — Полина Аникина (Пермь) и Тимофей Тестов (Пермь)

50 м (баттерфляй) — Дарья Копылова (Оса), Тимофей Исаев (Пермь)

100 м (баттерфляй) — Дарья Копылова (Оса), Тимофей Исаев (Пермь)

200 м (баттерфляй) — Анфиса Ашихмина (Пермь), Арсений Щукин (Березники)

200 м (комплексное плавание) — Дарья Копылова (Оса), Михаил Терехин (Пермь)

400 м (комплексное плавание) — Дарья Христиани (Березники), Арсений Щукин (Березники)

Смешанная эстафета 4х50 м (комплексное плавание) — Команда СШОР Кировского района г. Перми: Анна Салихова, Мирон Пахомцев, Виктория Никитина, Арсений Томилов.

Смешанная эстафета 4х50 м (вольный стиль) — Команда «Олимпия-Пермь» (Пермь): Артем Богомолов, Ева Ушакова, Данил Гусев, Вероника Караваева.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь