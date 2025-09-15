Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россия показала самую низкую безработицу среди стран G20 во II квартале

По итогам второго квартала 2025 года Россия заняла первое место по уровню занятости населения среди стран G20. В июне показатель безработицы в стране достиг рекордно низких 2,2%, что на 0,1 п.п. ниже значения марта и стало историческим минимумом с 1991 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Второе место заняла Япония с показателем 2,5%, который сохраняется второй квартал подряд. Южная Корея улучшила ситуацию на рынке труда – уровень безработицы снизился с 2,9% в марте до 2,6% в июне. В то же время в Мексике безработица выросла на 0,5 п.п., достигнув 2,7%. В Турции рост безработицы составил 0,4 п.п. — до 8,4%.

Серьезная проблема отмечается в Южно-Африканской Республике, где уровень безработицы снова вырос второй квартал подряд и достиг 33,2%. Этот показатель остается самым высоким среди всех стран G20.

Президент Владимир Путин на ВЭФ говорил, что с 2014 по 2024 год уровень бедности в России снизился с 11,3% до 7,2%. Ранее глава государства отмечал, что в стране наблюдается рост как официальной, так и скрытой безработицы, однако общий показатель остается на самом низком за последние десятилетия уровне.

