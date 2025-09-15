Единороссы получили 84% всех мандатов на выборах в Красноярском крае

Муниципальные выборы в Красноярском крае завершились победой «Единой России» (ЕР). Ее кандидаты получили 789 мандатов — 84% всех мест в окружных советах депутатов, говорится в сообщении официального Telegram-канала Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Например, в советы Каратузского, Назаровского и Ужурского округов, в горсовет Минусинска были избраны только единороссы. Кандидат от ЕР Ильяс Валеев победил на довыборах в горсовет Красноярска в одномандатном округе №5.

ЛДПР получила 49 мандатов, КПРФ — 44. Кроме того, 17 мест в окружных советах получили «Новые люди», 14 — справороссы, 12 — Партия пенсионеров. Один мандат оказался у представителя «Родины», ни одного — у «Зеленых» и «Яблока».

Явка избирателей составила 26,6%. Избирались депутаты представительных органов власти в 31 муниципальном округе и четырех городских округах.

Валерий Лавский