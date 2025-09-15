Ровенская районная больница отдала поставщикам 1 млн по требованию прокуратуры

В Саратовской области прокуратура добилась погашения ГУЗ СО «Ровенская районная больница» задолженности по контрактам в размере свыше 1 млн руб. перед субъектами предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в период с 2024 по 2025 год ГУЗ СО «Ровенская районная больница» заключила с хозяйствующими субъектами контракты на поставку медикаментов, расходных материалов, химических реактивов и прочих товаров. Заказчик задолжал поставщикам более 1 млн руб., хотя те выполнили свои обязательства.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главврачу ГУЗ СО «Ровенская районная больница». В итоге лечебное учреждение погасило задолженность перед хозяйствующими субъектами.

Павел Фролов