В Ярославле 15 сентября возобновится трамвайное движение в Дзержинском районе
С 15 сентября в Дзержинском районе возобновляется движение трамваев по улицам Елены Колесовой, Александра Невского, Труфанова, Волгоградской и Бабича. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Фото: Михаил Евраев, Telegram
Первый рейс маршрута №5К «ЯМЗ — Больница №9» стартует около 16:00 с разворотного кольца на улице Бабича. Далее трамваи будут следовать по обычному расписанию.
Напомним, движение трамвая в Дзержинском районе было приостановлено из-за реконструкции путей.