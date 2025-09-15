Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле 15 сентября возобновится трамвайное движение в Дзержинском районе

С 15 сентября в Дзержинском районе возобновляется движение трамваев по улицам Елены Колесовой, Александра Невского, Труфанова, Волгоградской и Бабича. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Первый рейс маршрута №5К «ЯМЗ — Больница №9» стартует около 16:00 с разворотного кольца на улице Бабича. Далее трамваи будут следовать по обычному расписанию.

Напомним, движение трамвая в Дзержинском районе было приостановлено из-за реконструкции путей.

Антон Голицын

