На инвестиционный сабантуй «Зауралье» потратили свыше 2,7 млн рублей

Башкирская государственная филармония подписала четыре договора для проведения инвестиционного сабантуя «Зауралье», который проходил 4-6 сентября в Сибае. По данным сайта госзакупок, контракты заключались с единственными поставщиками, их наименования, как и источники финансирования, на портале не называются.

Более 1,7 млн руб. Башгосфилармония заплатила за выступление певицы Karina. Около 1 млн руб. ушло участие других артистов и коллективов (каких именно — не указано), аренду автомобиля и создание видеоконтента.

Идэль Гумеров