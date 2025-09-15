В двух пензенских населенных пунктах объявили карантин по бешенству

На территории двух населенных пунктов в Пензенском районе Пензенской области ввели карантин по бешенству. Соответствующие указы подписал губернатор Олег Мельниченко.

Так, эпизоотические очаги по бешенству специалисты выявили на территории подворья на ул. Озерная в поселке Ленинский и на ул. Поперечная в деревне Камайка. Указы господина Мельниченко вступили в силу 12 сентября.

Карантин действует в указанных населенных пунктах 60 суток. В течение этого времени там не разрешается лечение больных, восприимчивых к бешенству животных, их ввоз и вывоз (исключение составляют вакцинированные против смертельно опасного заболевания), перемещение и перегруппировка, а также снятие шкур с трупов. Посторонним лицам запрещено посещать указанные территории.

Павел Фролов