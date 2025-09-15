Кандидат от КПРФ выиграла выборы мэра Черногорска

Выборы мэра Черногорска — второго по численности населения города Республики Хакасия — выиграла кандидат от КПРФ Елена Гопина. Это следует из предварительных данных ГАС «Выборы».

Гендиректор ООО «Водный туроператор Стихия воды» Елена Гопина набрала 29,2%. В первую тройку по числу полученных голосов вошли также кандидат от «Единой России» (ЕР) Вячеслав Финогенов (27,56%) и Денис Какаев от партии «За справедливость!» (16,4%). Самовыдвиженец, директор МП «Бытсервис» Руслан Попович, которого поддерживал действующий мэр и секретарь городского отделения ЕР Василий Белоногов, набрал 10,36%.

Всего в выборах приняли участие семь кандидатов. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября скончался один из претендентов — лидер справороссов Хакасии Владимир Смышляев. После этого региональной отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» решило поддержать кандидата от КПРФ.

Явка на выборах мэра Черногорска на 18:00 14 сентября составляла 24,14%.

Валерий Лавский