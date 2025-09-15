Под Астраханью столкнулись два маломерных судна, проводится проверка

Южная транспортная прокуратура приступила к проверке по факту столкновения двух маломерных судов в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судна столкнулись накануне, 14 сентября, в акватории реки Никитинский Банк Камызякского района. По итогам проверки исполнения законодательства о безопасности судоходства Астраханская транспортная прокуратура рассмотрит вопрос о мерах реагирования.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в результате столкновения в районе села Гандурино в медучреждение увезли 53-летнего судоводителя. Его водное транспортное средство протаранил управлявший катером 30-летний мужчина.

Павел Фролов